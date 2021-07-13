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Символическая сборная Кубка Америки - 4 аргентинца и 3 бразильца
Без автора победного гола Аргентины
Copa America
Американская конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) на своей странице в Твиттере представила символическую сборную Кубка Америки-2021.
В символическую команду турнира вошли 4 игрока сборной Аргентины, которая стала победителем Кубка Америки. Также в сборную попали три бразильские футболиста, чилиец, колумбиец, перуанец и эквадорец.
Символическая сборная Кубка Америки - 2021: Дамиан Мартинес (Аргентина), Первис Еступиньян (Эквадор), Маркиньос (Бразилия), Кристиан Ромеро (Аргентина), Маурисио Исла (Чили), Йосимар Йотуни (Перу), Каземиро (Бразилия), Родриго Де Пауль (Аргентина), Луис Диас (Колумбия), Неймар (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина).
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