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Кубок Америки 2021

Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Символическая сборная Кубка Америки - 4 аргентинца и 3 бразильца

Кубок Америки 2021
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Без автора победного гола Аргентины

Символическая сборная Кубка Америки - 4 аргентинца и 3 бразильца

Copa America

Новина українською

Американская конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) на своей странице в Твиттере представила символическую сборную Кубка Америки-2021.

В символическую команду турнира вошли 4 игрока сборной Аргентины, которая стала победителем Кубка Америки. Также в сборную попали три бразильские футболиста, чилиец, колумбиец, перуанец и эквадорец.

Символическая сборная Кубка Америки - 2021: Дамиан Мартинес (Аргентина), Первис Еступиньян (Эквадор), Маркиньос (Бразилия), Кристиан Ромеро (Аргентина), Маурисио Исла (Чили), Йосимар Йотуни (Перу), Каземиро (Бразилия), Родриго Де Пауль (Аргентина), Луис Диас (Колумбия), Неймар (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина).

Символическая сборная Кубка Америки - 4 аргентинца и 3 бразильца - изображение 1

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В статье: Бразилия Аргентина КОНМЕБОЛ кубок америки
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