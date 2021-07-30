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Гонсалес – о Месси после победы в Копа Америка: Лео был похож на ребенка в магазине игрушек

Кубок Америки 2021
Обновлено
(7 голосов)

Трофей как коллекционная фигурка?

Гонсалес – о Месси после победы в Копа Америка: Лео был похож на ребенка в магазине игрушек

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Фиорентины" и национальной сборной Аргентины Николас Гонсалес рассказал о реакции Лионеля Месси на победу "альбиселесте" в Кубке Америки. Напомним, аргентинцы выиграли турнир впервые с 1993 года.

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"Месси каждый день был в очень хорошем настроении. Он чувствовал себя очень комфортно, это отразилось на поле. Это вдохновляло всех и стало одной из причин, почему мы смогли взять Кубок Америки. Лео был похож на ребенка в магазине игрушек. Мы все обнимали его, потому что знали, как много для него значит этот успех".

"Мы были сосредоточены на том, чтобы подарить людям радость, мы сделали это в Бразилии. Нужно наслаждаться такими моментами, ведь сборная давно не побеждала на больших турнирах. Мы все были сосредоточены на одной цели. Единственной целью была победа".

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В статье: Лионель Месси Аргентина Копа Америка кубок америки
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Источник:
ESPN

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Комментарии (6)
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oda1979 (Запорожье)
30.07.2021 в 12:09
Малыш победил в чемпионате кололективов физкультуры.. Конечно малыш радуется. Это его последний титул в карьере.. А дальше чемпионаты сел и колхозов..
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+2
0
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Antolog (Одесса)
30.07.2021 в 12:17
Красавчик!))) А ты что за свою жизнь выиграл, бегущего лося?))) Мне вот интересно, когда выходят статьи о Лео, вы все дружно дро-чите, а потом пишите такие комменты или собираетесь в стада, долбите друг друга, толкая гов-но, с криками о карлике, а потом садитесь писать свои эпосы о неудачнике Лео?) Ответьте, просто интересно, вы юморные или все же клоуны-неудачники...
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0
-2
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
30.07.2021 в 12:45
Antolog (Одесса) барсонутим мессооозбоченцям не раді у РЕАЛьному світі адекватних людей!
+1
0
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
30.07.2021 в 11:13
Гонсалес:"ЛеоМессі був схожий на дитину в магазині іграшок." Трофей як колекційна фігурка? і це нагадаємо, аргентинці виграли турнір вперше з 1993 року. - прям як Ліверпуль з 90-х (чи навіть з 80-х поправте, хто точно знає) не вигравав АПЛ... Трофей як колекційна фігурка? - фігурка у колекції аргентинського вискочки Мессі з присвоюваних собі трофеїв (лише одиниці можна 100% назвати які РЕАЛьно він заслужив) - що ж і його падіння на рівному місці з просраним 1000000000000% гольовим моментом у Фіналі Копа Амеріка - РЕАЛьно незабутня та "феєрична" ілюстрація екстра-класу допінгованого лузера-пенсіонера забули у фіналі вколоти чергову лозу допінгу - пішохід збився з курсу... 555+++млн євро закрутили голівоньку самого-самого... за версією найнайнечеснішого шепетівського мундоАНАЛа...
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+2
0
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MES QUE UN ANUS
30.07.2021 в 11:00
Парни! Тема удобная или неудобная? Понять не могу! Комментируем или игнорируем???
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0
0
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
30.07.2021 в 11:01
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