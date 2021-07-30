Гонсалес – о Месси после победы в Копа Америка: Лео был похож на ребенка в магазине игрушек

Полузащитник "Фиорентины" и национальной сборной Аргентины Николас Гонсалес рассказал о реакции Лионеля Месси на победу "альбиселесте" в Кубке Америки. Напомним, аргентинцы выиграли турнир впервые с 1993 года.

Читайте также Месси красиво отрекламировал Whatsapp

"Месси каждый день был в очень хорошем настроении. Он чувствовал себя очень комфортно, это отразилось на поле. Это вдохновляло всех и стало одной из причин, почему мы смогли взять Кубок Америки. Лео был похож на ребенка в магазине игрушек. Мы все обнимали его, потому что знали, как много для него значит этот успех".