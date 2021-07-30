Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гонсалес – о Месси после победы в Копа Америка: Лео был похож на ребенка в магазине игрушек
Трофей как коллекционная фигурка?
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Фиорентины" и национальной сборной Аргентины Николас Гонсалес рассказал о реакции Лионеля Месси на победу "альбиселесте" в Кубке Америки. Напомним, аргентинцы выиграли турнир впервые с 1993 года.
"Месси каждый день был в очень хорошем настроении. Он чувствовал себя очень комфортно, это отразилось на поле. Это вдохновляло всех и стало одной из причин, почему мы смогли взять Кубок Америки. Лео был похож на ребенка в магазине игрушек. Мы все обнимали его, потому что знали, как много для него значит этот успех".
"Мы были сосредоточены на том, чтобы подарить людям радость, мы сделали это в Бразилии. Нужно наслаждаться такими моментами, ведь сборная давно не побеждала на больших турнирах. Мы все были сосредоточены на одной цели. Единственной целью была победа".
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