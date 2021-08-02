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Роналдиньо: Я сильно расстроился из-за поражения Бразилии на Копа Америка, но я очень рад за Месси
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Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-футболист каталонской "Барселоны" и национальной сборной Бразилии Роналдиньо высказался о победе главной команды Аргентины на Кубке Америки. Обладатель Золотого мяча-2005 отметил:
"Я сильно расстроился из-за поражения Бразилии, но за Лео я очень рад. Это единственное, чего ему не хватало. Я счастлив, классно видеть друзей счастливыми. Мы не общаемся с Лео каждый день, у него очень непростая жизнь, но мы общаемся всегда, когда есть возможность. Мы уважаем друг друга".
Напомним, Роналдиньо выступал за "сине-гранатовых" с 2003-го по 2008-й. Он выиграл с "Барселоной" ЛЧ, два трофея Ла Лиги и два Суперкубка Испании.
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