Роналдиньо: Я сильно расстроился из-за поражения Бразилии на Копа Америка, но я очень рад за Месси

Экс-футболист каталонской "Барселоны" и национальной сборной Бразилии Роналдиньо высказался о победе главной команды Аргентины на Кубке Америки. Обладатель Золотого мяча-2005 отметил:

"Я сильно расстроился из-за поражения Бразилии, но за Лео я очень рад. Это единственное, чего ему не хватало. Я счастлив, классно видеть друзей счастливыми. Мы не общаемся с Лео каждый день, у него очень непростая жизнь, но мы общаемся всегда, когда есть возможность. Мы уважаем друг друга".