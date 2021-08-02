  1. UA-Футбол ⚽
  2. Кубок Америки 2021
  3. Роналдиньо: Я сильно расстроился из-за поражения Бразилии на Копа Америка, но я очень рад за Месси
В тренде
Кубок Америки 2021
Кубок Америки 2021

Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роналдиньо: Я сильно расстроился из-за поражения Бразилии на Копа Америка, но я очень рад за Месси

Кубок Америки 2021
Обновлено
(1 голосов)

Контрасты

Роналдиньо: Я сильно расстроился из-за поражения Бразилии на Копа Америка, но я очень рад за Месси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-футболист каталонской "Барселоны" и национальной сборной Бразилии Роналдиньо высказался о победе главной команды Аргентины на Кубке Америки. Обладатель Золотого мяча-2005 отметил:

"Я сильно расстроился из-за поражения Бразилии, но за Лео я очень рад. Это единственное, чего ему не хватало. Я счастлив, классно видеть друзей счастливыми. Мы не общаемся с Лео каждый день, у него очень непростая жизнь, но мы общаемся всегда, когда есть возможность. Мы уважаем друг друга".

Напомним, Роналдиньо выступал за "сине-гранатовых" с 2003-го по 2008-й. Он выиграл с "Барселоной" ЛЧ, два трофея Ла Лиги и два Суперкубка Испании.

Читайте такжеРоналдиньо: Месси закончит карьеру и оставит свой номер – никто больше не будет играть с десяткой на спине

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Роналдиньо Копа Америка кубок америки
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.es

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
02.08.2021 в 10:17
ахаханаркоман обсасує банановий кубок, який з таким рівнем гри нафіг нікому не потрібенгроші на наркоту пішли тепер до чмоськи підлизується. скотився. а був хорошим футболістом, а тепер тільки сраки лизати може
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...