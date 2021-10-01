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Вратарь сборной Аргентины: Перед финалом Копа Америка с Бразилией я сыграл пару раундов в Call of Duty

Кубок Америки 2021
(1 голосов)

Почти как итальянцы перед решающим поединком ЧМ-2006

Вратарь сборной Аргентины: Перед финалом Копа Америка с Бразилией я сыграл пару раундов в Call of Duty

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вратарь национальной сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал о своем увлечении видеоиграми. Напомним, "альбиселесте" выиграли Копа Америка, обыграв в финальном матче Бразилию со счетом 1:0.

"Я каждый вечер два часа играю в PlayStation. Это мой способ отвлечься, мое пространство. Перед финалом с Бразилией я сыграл пару раундов в Call of Duty, а затем вышел на поле. Игры помогают мне думать о чем-то другом".

"Я играю и отключаюсь. Я провожу время с семьей, а потом иду играть с моими друзьями. Когда я жил в Аргентине, то проводил с футбольным мячом все время, но вечерами были только видеоигры. Я по-прежнему общаюсь со своими старыми друзьями, мы играем в Call of Duty, мне это нравится. В этой игре я убийца, выхожу искать соперников. Перед одной из игр плей-офф Копа Америка мы залипли до 2 часов ночи".

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В статье: Бразилия Аргентина Копа Америка Эмилиано Мартинес
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Источник:
Marca

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