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Netflix опубликовал речь Лионеля Месси перед финалом Копа Америка 2021

Кубок Америки 2021
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Стриминговый сервис делает фильм о триумфе сборной Аргентины

Netflix опубликовал речь Лионеля Месси перед финалом Копа Америка 2021

Фото: скриншот

Новина українською

Netflix опубликовал трейлер фильма о триумфальном для сборной Аргентины Копа Америка 2021. В видео попала речь капитана команды Лионеля Месси перед выходом на поле в финале против Бразилии.

"Мы прекрасно знаем, что такое сборная Аргентины и что такое сборная Бразилии. Сегодня я хочу поговорить не об этом. Сегодня я хочу поблагодарить вас за эти 45 дней, у нас собрался потрясающий коллектив. Я получил огромное удовольствие в этом коллективе с прекрасными людьми.

45 дней мы не жаловались на переезды, на еду, на отели или поля. 45 дней мы не видели наших семей. Мартинес и Куарта стали отцами и до сих пор не видели своих детей. Но мы в шаге от Кубка и от нас зависит, сделаем мы это или нет.

Мы выйдем и выиграем Кубок, чтобы разделить победу с семьями и друзьями, которые всегда поддерживали сборную Аргентины.

Этот турнир должен был пройти в Аргентине, но по воле Бога его перенесли сюда, в Бразилию. Перенесли, чтобы мы подняли трофей на «Маракане», чтобы этот момент стал для нас особенным еще сильнее.

Давайте выйдем хладнокровными и уверенными в себе, потому что этот трофей мы должны увезти домой", – сказал Месси игрокам аргентинцев в раздевалке.

Аргентина обыграла Бразилию со счетом 1:0. Единственный гол во встрече забил Анхель Ди Мария.

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В статье: Лионель Месси Бразилия Копа Америка Netflix
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Источник:
tycsports.com

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