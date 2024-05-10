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Без Каземиро и Жезуса. Известен состав сборной Бразилии на Копа Америка-2024
В заявку не попали 5 игроков
Getty Images/Global Images Ukraine
Поскольку Кубок Америки стартует чуть больше чем через месяц, главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор объявил состав команды на турнир.
Голкиперы: Алисон ("Ливерпуль"), Бенто ("Атлетико Паранаэнси"), Эдерсон ("Манчестер Сити");
Защитники: Данило ("Ювентус"), Ян Коуту ("Жирона"), Гильерме Арана ("Атлетико Минейро"), Венделл ("Порту"), Лукас Бералдо ("ПСЖ"), Эдер Милитао ("Реал Мадрид"), Габриэл Магальяйнс ("Арсенал"), Маркиньос ("ПСЖ");
Полузащитники: Андреас Перейра ("Фулхэм"), Бруно Гимараэс ("Ньюкасл"), Дуглас Луис ("Астон Вилла"), Жуан Гомес ("Вулверхэмптон"), Лукас Пакета ("Вест Хэм");
Нападающие: Эндрик ("Палмейрас"), Эванилсон ("Порту"), Габриэл Мартинелли ("Арсенал"), Рафинья ("Барселона"), Родриго ("Реал Мадрид", Савио ("Жирона"), Винисиус Жуниор ("Реал Мадрид").
Не попали в заявку такие игроки: Ришарлисон ("Тоттенхэм"), Каземиро ("Манчестер Юнайтед"), Матеус Кунья ("Вулверхэмптон"), Габриэл Жезус ("Арсенал") и Бремер ("Ювентус").
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