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Без Каземиро и Жезуса. Известен состав сборной Бразилии на Копа Америка-2024

Кубок Америки
Обновлено

В заявку не попали 5 игроков

Без Каземиро и Жезуса. Известен состав сборной Бразилии на Копа Америка-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Поскольку Кубок Америки стартует чуть больше чем через месяц, главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор объявил состав команды на турнир.

Голкиперы: Алисон ("Ливерпуль"), Бенто ("Атлетико Паранаэнси"), Эдерсон ("Манчестер Сити");

Защитники: Данило ("Ювентус"), Ян Коуту ("Жирона"), Гильерме Арана ("Атлетико Минейро"), Венделл ("Порту"), Лукас Бералдо ("ПСЖ"), Эдер Милитао ("Реал Мадрид"), Габриэл Магальяйнс ("Арсенал"), Маркиньос ("ПСЖ");

Полузащитники: Андреас Перейра ("Фулхэм"), Бруно Гимараэс ("Ньюкасл"), Дуглас Луис ("Астон Вилла"), Жуан Гомес ("Вулверхэмптон"), Лукас Пакета ("Вест Хэм");

Нападающие: Эндрик ("Палмейрас"), Эванилсон ("Порту"), Габриэл Мартинелли ("Арсенал"), Рафинья ("Барселона"), Родриго ("Реал Мадрид", Савио ("Жирона"), Винисиус Жуниор ("Реал Мадрид").

Не попали в заявку такие игроки: Ришарлисон ("Тоттенхэм"), Каземиро ("Манчестер Юнайтед"), Матеус Кунья ("Вулверхэмптон"), Габриэл Жезус ("Арсенал") и Бремер ("Ювентус").

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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