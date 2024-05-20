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Голкипер Манчестер Сити пропустит Кубок Америки

Кубок Америки

У Алиссона пропала конкуренция

Голкипер Манчестер Сити пропустит Кубок Америки

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон пропустит Кубок Америки.

Согласно сообщениям пресс-службы конфедерации футбола Бразилии, футболист не примет участие в престижном туре из-за перелома правой глазницы, которую он получил во время матча с "Тоттенхэмом" (2:0) в АПЛ.

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В финальной заявке "селесао" Эдерсона заменил 34-летний голкипер "Сан-Паулу" Рафаэл.

Кубок Америки—2024 состоится с 20 июня по 14 июля в США.

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Эдерсон травма Национальная сборная Бразилии кубок америки
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Опубликовал: Александр Бураков
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