Аргентина объявила предварительный состав, который будет готовиться к Копа Америка-2024

Накануне Копа Америка-2024 в США, сборная Аргентины сыграет два товарищеских матча в рамках подготовки к континентальному первенству. Подопечные Лионеля Скалони сыграют в этих двух поединках против Эквадора (9 июня) и Гватемалы (14 июня), после которых главный тренер "бело-голубых" определит окончательный состав на континентальный турнир.

Голкиперы: Франко Армани ("Ривер Плейт"), Херонимо Рульи ("Аякс"), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла")

Защитники: Гонсало Монтьель ("Ноттингем Форест"), Науэль Молина ("Атлетико" Мадрид), Леонардо Балерди ("Марсель"), Кристиан Ромеро ("Тоттенхэм"), Херман Песселья ("Бетис"), Лукас Куарта ("Фиорентина"), Николас Отаменди ("Бенфика"), Лисандро Мартинес ("МЮ"), Маркос Акунья ("Севилья"), Николас Тальяфико ("Лион"), Валентин Барко ("Брайтон")

Полузащитники: Гидо Родригес ("Бетис"), Леандро Паредес ("Рома"), Алексис Мак Аллистер ("Ливерпуль"), Родриго Де Пауль ("Атлетико" Мадрид), Эсекьель Паласиос ("Байер" Леверкузен), Энцо Фернандес ("Челси), Джованни Ло Чельсо ("Тоттенхэм"), Валентин Карбони ("Монца")

Нападающие: Анхель Ди Мария ("Бенфика"), Лионель Месси ("Интер Майами"), Алехандро Гарначо ("МЮ"), Анхель Корреа ("Атлетико" Мадрид), Николас Гонсалес ("Фиорентина"), Лаутаро Мартинес ("Интер" Милан), Хулиан Альварес ("Манчестер Сити")

Среди тех, кто не попал в эту заявку, был нападающий "Ромы" Пауло Дибала. Аргентинца трижды признавали игроком месяца в Серии А: на его счету 13 голов и 9 передач в 27 матчах чемпионата. После того как форвард "Ромы" не попал в состав сборной, Дибала выложил в сторис фото призов от итальянской лиги, намекая на то, что нападающий был в прекрасной форме и его достижения незаслуженно обошел тренерский штаб "бело-голубых".

Paulo Dybala postanowił skomentować brak powołania do reprezentacji Argentyny, jednym zdjęciem. pic.twitter.com/bNSgpv4qzr — Michał Borowy (@MiBorowy) May 21, 2024

Добавим, что сборная Аргентины свой первый поединок на Копа Америка-2024 сыграет 20 июня против Канады.