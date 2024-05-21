Кубок Америки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аргентина объявила предварительный состав, который будет готовиться к Копа Америка-2024
В списке 29 игроков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Накануне Копа Америка-2024 в США, сборная Аргентины сыграет два товарищеских матча в рамках подготовки к континентальному первенству. Подопечные Лионеля Скалони сыграют в этих двух поединках против Эквадора (9 июня) и Гватемалы (14 июня), после которых главный тренер "бело-голубых" определит окончательный состав на континентальный турнир.
Голкиперы: Франко Армани ("Ривер Плейт"), Херонимо Рульи ("Аякс"), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла")
Защитники: Гонсало Монтьель ("Ноттингем Форест"), Науэль Молина ("Атлетико" Мадрид), Леонардо Балерди ("Марсель"), Кристиан Ромеро ("Тоттенхэм"), Херман Песселья ("Бетис"), Лукас Куарта ("Фиорентина"), Николас Отаменди ("Бенфика"), Лисандро Мартинес ("МЮ"), Маркос Акунья ("Севилья"), Николас Тальяфико ("Лион"), Валентин Барко ("Брайтон")
Полузащитники: Гидо Родригес ("Бетис"), Леандро Паредес ("Рома"), Алексис Мак Аллистер ("Ливерпуль"), Родриго Де Пауль ("Атлетико" Мадрид), Эсекьель Паласиос ("Байер" Леверкузен), Энцо Фернандес ("Челси), Джованни Ло Чельсо ("Тоттенхэм"), Валентин Карбони ("Монца")
Нападающие: Анхель Ди Мария ("Бенфика"), Лионель Месси ("Интер Майами"), Алехандро Гарначо ("МЮ"), Анхель Корреа ("Атлетико" Мадрид), Николас Гонсалес ("Фиорентина"), Лаутаро Мартинес ("Интер" Милан), Хулиан Альварес ("Манчестер Сити")
Среди тех, кто не попал в эту заявку, был нападающий "Ромы" Пауло Дибала. Аргентинца трижды признавали игроком месяца в Серии А: на его счету 13 голов и 9 передач в 27 матчах чемпионата. После того как форвард "Ромы" не попал в состав сборной, Дибала выложил в сторис фото призов от итальянской лиги, намекая на то, что нападающий был в прекрасной форме и его достижения незаслуженно обошел тренерский штаб "бело-голубых".
Paulo Dybala postanowił skomentować brak powołania do reprezentacji Argentyny, jednym zdjęciem. pic.twitter.com/bNSgpv4qzr— Michał Borowy (@MiBorowy) May 21, 2024
Добавим, что сборная Аргентины свой первый поединок на Копа Америка-2024 сыграет 20 июня против Канады.
Популярное сейчас
- Троих игроков экс-соперника Шахтёра в Лиге Европы обстреляли при попытке угона автомобиля
- Первая лига. Золотой финал в Петровом, четыре кандидата на переходные матчи в группе Выбывание
- Поражение Украины U-17 на Евро, интерес Шахтера к игрокам Днепра-1. Главные новости за 20-е мая
- Голкипер Манчестер Сити пропустит Кубок Америки
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО