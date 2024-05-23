На Кубке Америки-2024 будут использоваться карточки розового цвета

На предстоящем Кубке Америки-2024 арбитры смогут впервые использовать карточки розового цвета, сообщает AS.

Эта карточка будет предназначаться футболисту, которому требуется замена из-за подозрения на повреждение головы или сотрясение мозга.

Также руководство турнира объявило о расширении числа замен до 6 или 7. На данный момент это правило еще находится в разработке.

Стоит отметить, что замена по розовой карточке может быть произведена только один раз для каждой команды в дополнение к пяти заменам, которые могут быть сделаны в течение 90 минут (или шести - в случае проведения дополнительного времени). Заменённый игрок не сможет повторно выйти на поле.

Напомним, Кубок Америки состоится с 20 июня до 14 июля в США.