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На Кубке Америки-2024 будут использоваться карточки розового цвета

Кубок Америки

Оригинальное решение

На Кубке Америки-2024 будут использоваться карточки розового цвета

Фото: conmebol.com

Новина українською

На предстоящем Кубке Америки-2024 арбитры смогут впервые использовать карточки розового цвета, сообщает AS.

Эта карточка будет предназначаться футболисту, которому требуется замена из-за подозрения на повреждение головы или сотрясение мозга.

Также руководство турнира объявило о расширении числа замен до 6 или 7. На данный момент это правило еще находится в разработке.

Стоит отметить, что замена по розовой карточке может быть произведена только один раз для каждой команды в дополнение к пяти заменам, которые могут быть сделаны в течение 90 минут (или шести - в случае проведения дополнительного времени). Заменённый игрок не сможет повторно выйти на поле.

Напомним, Кубок Америки состоится с 20 июня до 14 июля в США.

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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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HelpUkraine (Київ)
23.05.2024 в 10:13
Здравствуйте я знаю как выиграть у России теоритически. Нужно чтобы весь мир помогал нам финансово , а это означает что все наши украинцы и все наши друзья во всем мире должны создавать аккаунты массово новые и существующие ( Инстаграм Тик Ток и Фейсбук и т.д во всех возможных соцсетях мира! И тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов! Максимальный репост по всему миру срочно!
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Комментарии 1
HelpUkraine (Київ)
23.05.2024 в 10:13
Здравствуйте я знаю как выиграть у России теоритически. Нужно чтобы весь мир помогал нам финансово , а это означает что все наши украинцы и все наши друзья во всем мире должны создавать аккаунты массово новые и существующие ( Инстаграм Тик Ток и Фейсбук и т.д во всех возможных соцсетях мира! И тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов! Максимальный репост по всему миру срочно!
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