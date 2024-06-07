Скалони: Аргентинцы испытывают печаль, думая о дне, когда Месси завершит карьеру

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о будущем нападающего и капитана "альбиселесте" Лионеля Месси.

"Аргентинцы испытывают крайнюю печаль, думая о дне, когда Месси завершит карьеру.

Он все еще играет, поэтому нам надо получать удовольствие от того, что он сейчас делает. Это важно для всех, а не только для Аргентины, потому что в конце концов Месси играет для всех, кто любит футбол", - сказал Скалони на пресс-конференции.

Этим летом сборная Аргентина сыграет на Кубке Америки. Турнир пройдет с 20 июня по 14 июля в США.