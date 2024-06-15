Аргентина объявила окончательную заявку на Кубок Америки

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони определился с окончательным списком игроков, которые будут участвовать в Кубке Америки-2024. Турнир пройдет в США, а начнется 21-го июня.

В заявку не попали защитник "Марселя" Леонардо Балерди, защитник "Брайтона" Валентин Барко и полузащитник "Атлетико" Анхель Корреа.

???? #SelecciónMayor ¡Aquí están, estos son los 26!



A continuación, los futbolistas convocados por Lionel Scaloni para disputar la @CopaAmerica en Estados Unidos.



¡Vamos @Argentina! ????????????#OtraVezJuntos pic.twitter.com/5eqyql6W0g — ???????? Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 15, 2024

В своем последнем товарищеском матче Аргентина разгромила Гватемалу (4:1). В первой игре Кубка Америки команда будет противостоять Канаде (21-го июня).