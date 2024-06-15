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Аргентина объявила окончательную заявку на Кубок Америки

Кубок Америки

Без Корреа, но с Гарначо

Аргентина объявила окончательную заявку на Кубок Америки

Фото: twitter.com/agarnacho7

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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони определился с окончательным списком игроков, которые будут участвовать в Кубке Америки-2024. Турнир пройдет в США, а начнется 21-го июня.

В заявку не попали защитник "Марселя" Леонардо Балерди, защитник "Брайтона" Валентин Барко и полузащитник "Атлетико" Анхель Корреа.

В своем последнем товарищеском матче Аргентина разгромила Гватемалу (4:1). В первой игре Кубка Америки команда будет противостоять Канаде (21-го июня).

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Источник:
Аргентина
Опубликовал: Виктор Иванчук
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