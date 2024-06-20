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Месси: Мы всегда думаем, что мы лучшие, воспринимаем это как должное

Кубок Америки

Лионель рассказал о старте Кубка Америки

Месси: Мы всегда думаем, что мы лучшие, воспринимаем это как должное

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первый матч Кубка Америки-2024 состоится 21 июня. Действующий чемпион Аргентина сыграет против Канады.

Аргентинец Лионель Месси поделился своими ожиданиями перед матчем:

"Я всегда говорил что Аргентина является фаворитом. Вы знаете, мы всегда думаем, что мы лучшие, воспринимаем это как должное, и поэтому мы часто обжигались.

На самом деле говорят, что мы фавориты, потому что мы выиграли последний ЧМ, но это не значит, что мы выиграем Кубок Америки, играя пешком".

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Опубликовал: Екатерина Власова
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