Месси: Мы всегда думаем, что мы лучшие, воспринимаем это как должное

Первый матч Кубка Америки-2024 состоится 21 июня. Действующий чемпион Аргентина сыграет против Канады.

Аргентинец Лионель Месси поделился своими ожиданиями перед матчем:

"Я всегда говорил что Аргентина является фаворитом. Вы знаете, мы всегда думаем, что мы лучшие, воспринимаем это как должное, и поэтому мы часто обжигались.

На самом деле говорят, что мы фавориты, потому что мы выиграли последний ЧМ, но это не значит, что мы выиграем Кубок Америки, играя пешком".