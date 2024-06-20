Кубок Америки
Кубок Америки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Месси: Мы всегда думаем, что мы лучшие, воспринимаем это как должное
Лионель рассказал о старте Кубка Америки
Getty Images/Global Images Ukraine
Первый матч Кубка Америки-2024 состоится 21 июня. Действующий чемпион Аргентина сыграет против Канады.
Аргентинец Лионель Месси поделился своими ожиданиями перед матчем:
"Я всегда говорил что Аргентина является фаворитом. Вы знаете, мы всегда думаем, что мы лучшие, воспринимаем это как должное, и поэтому мы часто обжигались.
На самом деле говорят, что мы фавориты, потому что мы выиграли последний ЧМ, но это не значит, что мы выиграем Кубок Америки, играя пешком".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:as
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Словения - Сербия. Анонс и прогноз матча Евро на 20.06.2024
- Сборная Сербии угрожает сняться с Евро-2024. Известна причина
- Мудрику нашли потенциальную замену в Челси
- ЕВРО в разгаре, Украина сыграет два первых матча. Плюс стартует Копа. Расписание футбола на 17 – 23 июня
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн