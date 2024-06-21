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Чемпионы мира начали по-чемпионски. Аргентина - Канада 2:0. Видео голов и обзор матча
Счет мог быть большим
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 20 на 21 июня начался еще один международный турнир, который пройдет в США - Копа Америка. Действующие чемпионы этих соревнований сборная Аргентины достаточно уверенно начала свой путь к защите титула, обыграв на матче-открытии Канаду со счетом 2:0. Статистика по ударам в створ ворот - 9:2, и голкипер "кенакс" Максим Крепо сделал все возможное, чтобы его команда избежала разгрома.
Аргентинцы только во втором тайме смогли реализовать свои возможности: это сделали Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес. На последнего автора забитого мяча ассист записал на свой счет лидер сборной Лионель Месси. Капитан тоже имел возможности отличиться в матче, но в завершающей стадии атаки ему не хватало точности и мешала великолепная игра голкипера канадцев. Вполне заслуженная победа аргентинцев над соперником.
Копа Америка-2024. 1-й тур группа A. Атланта. "Мерседес-Бенц Стэдиум"
Аргентина — Канада 2:0
Гол: Альварес 49, Мартинес 88
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