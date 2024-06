Лионель Месси установил два рекорда на Копа Америка

Сегодня действующие чемпионы мира переиграли Канаду в матче-открытии на Копа Америка (2:0). Победе Аргентины также поспособствовал ее лидер Лионель Месси, который записал на свой счет результативную передачу. Кроме того, капитан своей сборной в этом поединке установил два рекорда.

Лионель Месси стал первым футболистом, который сыграл в 35 матчах на Копа Америка, превзойдя рекорд в 34 поединка, установленный Серхио Роберто Ливингстоном со сборной Чили в 1953 году. На счету 36-летнего игрока 22 победы, 10 ничьих и 3 поражения. Также Лионель Месси стал первым аргентинцем, который сыграл в семи розыгрышах Копа Америка.

Lionel Messi just broke the Copa América record of matches played with 35 ????



La Pulga also becomes the first Argentine to play in SEVEN editions of this tourney ????????



Timeless ???? pic.twitter.com/y77adASiBV