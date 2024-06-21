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Лионель Месси установил два рекорда на Копа Америка

Кубок Америки

Об этом сообщает ESPN

Лионель Месси установил два рекорда на Копа Америка

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня действующие чемпионы мира переиграли Канаду в матче-открытии на Копа Америка (2:0). Победе Аргентины также поспособствовал ее лидер Лионель Месси, который записал на свой счет результативную передачу. Кроме того, капитан своей сборной в этом поединке установил два рекорда.

Лионель Месси стал первым футболистом, который сыграл в 35 матчах на Копа Америка, превзойдя рекорд в 34 поединка, установленный Серхио Роберто Ливингстоном со сборной Чили в 1953 году. На счету 36-летнего игрока 22 победы, 10 ничьих и 3 поражения. Также Лионель Месси стал первым аргентинцем, который сыграл в семи розыгрышах Копа Америка.

Добавим, что с сегодняшним ассистом в ворота Канады капитан сборной Аргентины достиг отметки в 50 результативных действий в официальных соревнованиях за клуб и страну на територии США (30 голов + 20 ассистов).

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Лионель Месси Аргентина Копа Америка
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Александр Гресь
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