В ночь с 20 на 21 июня начался еще один международный турнир - Копа Америка. На матче-открытии действующие чемпионы мира оказались сильнее канадцев, которых победили со счетом 2:0.

Как сообщает Opta, Аргентина выиграла свой первый стартовый матч в официальном турнире под руководством Лионеля Скалони. До этого "бело-голубые" имели три неудачи: на Копа Америка-2019 (0:2 против Колумбии), Копа Америка-2021 (1:1 против Чили) и на Чемпионате мира 2022 (1:2 против Саудовской Аравии). Стоит отметить, что Аргентина становилась победителем на последних двух турнирах.

Добавим, что следующий свой матч "бело-голубые" сыграют 26 июня в 04:00 по киевскому времени против сборной Чили.