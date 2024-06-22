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Не определили победителя. Перу – Чили 0:0
Санчес и Лападула не отличились голами
фото - Getty Images
22 июня в 3:00 ночи состоялся матч матча 1-го тура группы А Кубка Америки между сборными Перу и Чили.
Как ни пытались сборные Перу и Чили, но они так и не смогли открыть счет в матче, на двоих сборных по 14 ударов по воротам. Отличные моменты для гола были у нападающего Чили Санчеса, да и вообще сборная Чили была более настроенная на победу, нежели Перу.
Напомним, во втором туре Перу сыграет с Канадой, а Чили – с Аргентиной.
Копа Америка-2024. 1-й тур группа A. Арлингтон, США "AT&T Stadium"
Перу - Чили 0:0
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