Кубок Америки
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Удаления в начале матча помогло Венесуэле победить. Эквадор – Венесуэла 1:2
Интересное началось во втором тайме
Фото: EPA/ Автор - Jose Jacome
22 июня в матче первого тура Копа Америка-2024 сборная Эквадора встретилась со сборной Венесуэлы.
В начале матча сборная Эквадора получила удаление и это повлияло на исход поединка. Сборная Венесуэлы, которая была в большинстве победила, голами во время второго тайма.
Копа Америка-2024. 1-й тур группа В. Санта-Клара, США "Ливайс Стедиум"
Эквадор – Венесуэла, 1:2
Голы: Сармиенто, 40 – Кадис, 64, Бельо, 74.
Удаление: Валенсия, 22 (Эквадор).
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Источник:UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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