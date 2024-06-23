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Удаления в начале матча помогло Венесуэле победить. Эквадор – Венесуэла 1:2

Кубок Америки
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Интересное началось во втором тайме

Удаления в начале матча помогло Венесуэле победить. Эквадор – Венесуэла 1:2

Фото: EPA/ Автор - Jose Jacome

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22 июня в матче первого тура Копа Америка-2024 сборная Эквадора встретилась со сборной Венесуэлы.

В начале матча сборная Эквадора получила удаление и это повлияло на исход поединка. Сборная Венесуэлы, которая была в большинстве победила, голами во время второго тайма.

Копа Америка-2024. 1-й тур группа В. Санта-Клара, США "Ливайс Стедиум"

Эквадор – Венесуэла, 1:2

Голы: Сармиенто, 40 – Кадис, 64, Бельо, 74.

Удаление: Валенсия, 22 (Эквадор).

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Эквадор Венесуэла Копа Америка
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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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