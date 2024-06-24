Кубок Америки
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Уверенный старт хозяина турнира. США - Боливия 2:0. Видео голов и обзор матча
Результат оформили ещё в первом тайме
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная США уверенно стартовала на Кубке Америки.
Победу хозяевам турнира над национальной командой Боливии принесли результативные удары Кристиана Пулишича и Фалорина Балогуна в первом тайме.
В следующем туре группы C американцы сыграют с Панамой, боливийцы - с Уругваем.
Кубок Америки-2024
1 тур, группа C, 24 июня
США — Боливия 2:0
Голы: Пулишич 3, Балогун 43
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Источник:Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
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