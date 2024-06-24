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Уверенный старт хозяина турнира. США - Боливия 2:0. Видео голов и обзор матча

Кубок Америки

Результат оформили ещё в первом тайме

Уверенный старт хозяина турнира. США - Боливия 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная США уверенно стартовала на Кубке Америки.

Победу хозяевам турнира над национальной командой Боливии принесли результативные удары Кристиана Пулишича и Фалорина Балогуна в первом тайме.

В следующем туре группы C американцы сыграют с Панамой, боливийцы - с Уругваем.

Кубок Америки-2024

1 тур, группа C, 24 июня

США — Боливия 2:0

Голы: Пулишич 3, Балогун 43

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США Боливия кубок америки
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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