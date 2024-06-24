Голепад в концовке встречи. Уругвай - Панама 3:1. Видео голов и обзор матча

Сборная Уругвая одержала победу над национальной командой Панамы в рамках первого тура Кубки Америки.

Счёт в поединке в первом тайме открыл Максимиллиано Араухо. На 85-й минуте преимущество подопечных Бьельсы увеличил Дарвин Нуньес, а в компенсированное время команды обменялись ещё по одному голу.

На данный момент Уругвай делит первое место в группе C с хозяином турнира - сборной США.

Кубок Америки-2024

1 тур, группа C, 24 июня

Уругвай - Панама 3:1

Голы: М.Араухо 16, Нуньес 85, Винья 90+1 - Мурильо 90+4