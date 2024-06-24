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Голепад в концовке встречи. Уругвай - Панама 3:1. Видео голов и обзор матча

Кубок Америки

Успешный старт одного из фаворитов

Голепад в концовке встречи. Уругвай - Панама 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Уругвая одержала победу над национальной командой Панамы в рамках первого тура Кубки Америки.

Счёт в поединке в первом тайме открыл Максимиллиано Араухо. На 85-й минуте преимущество подопечных Бьельсы увеличил Дарвин Нуньес, а в компенсированное время команды обменялись ещё по одному голу.

На данный момент Уругвай делит первое место в группе C с хозяином турнира - сборной США.

Кубок Америки-2024

1 тур, группа C, 24 июня

Уругвай - Панама 3:1

Голы: М.Араухо 16, Нуньес 85, Винья 90+1 - Мурильо 90+4

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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