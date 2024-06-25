Бразилия не дожала Коста-Рику, Хамес отдал два ассиста в игре с Парагваем. Видео голов и обзоры матчей

Завершился первый тур группового этапа Кубка Америки-2024.

В первом матче сборная Колумбии одержала минимальную победу над Парагваем со счётом 2:1. Две результативных передачи на свой счёт записал экс-полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес.

Во втором поединке игрового дня национальная команда Бразилии так и не смогла конвертировать игровое преимущество на поле хотя бы в один забитый гол.

Кубок Америки-2024. Группа D, 1-й тур.

Колумбия – Парагвай – 2:1

Голы: Муньйос 32, Лерма 42 – Энсисо 69

Бразилия – Коста-Рика – 0:0