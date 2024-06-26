Перуанцы в меньшинстве уступили Канаде, Лаутаро Мартинес снова забивает за Аргентину. Обзор матчей Копы Америка

Начался второй тур группового этапа Кубка Америки-2024.

В первом матче сборная Канады одержала минимальную победу над Перу со счетом 1:0. "Инки" во втором тайме остались в меньшинстве - прямую красную получил Мигель Араухо. Это помогло канадцам дожать соперника, где единственным забитым мячом отметился Джонатан Дэвид.

Во втором поединке игрового дня Аргентина снова столкнулась с большим сопротивлением соперника. В сторону ворот Чили подопечные Лионеля Скалони нанесли 22 удара (из них 9 - в створ), однако отличиться удалось в конце матча. Героем поединка стал Лаутаро Мартинес, который второй раз подряд вышел на замену на этом турнире и второй раз забивает ближе к концу встречи (1:0). Благодаря этой победе Аргентина стала первой сборной на Копа, которая досрочно обеспечила себе выход в плей-офф.

Кубок Америки-2024. Группа A, 2-й тур.

Перу - Канада - 0:1

Гол: Дж. Дэвид, 74

Удаление: Мигель Араухо, 59

Чили - Аргентина - 0:1

Гол: Л. Мартинес, 88