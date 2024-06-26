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Перуанцы в меньшинстве уступили Канаде, Лаутаро Мартинес снова забивает за Аргентину. Обзор матчей Копы Америка
Подопечные Лионеля Скалони обеспечили себе выход в плей-офф
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Начался второй тур группового этапа Кубка Америки-2024.
В первом матче сборная Канады одержала минимальную победу над Перу со счетом 1:0. "Инки" во втором тайме остались в меньшинстве - прямую красную получил Мигель Араухо. Это помогло канадцам дожать соперника, где единственным забитым мячом отметился Джонатан Дэвид.
Во втором поединке игрового дня Аргентина снова столкнулась с большим сопротивлением соперника. В сторону ворот Чили подопечные Лионеля Скалони нанесли 22 удара (из них 9 - в створ), однако отличиться удалось в конце матча. Героем поединка стал Лаутаро Мартинес, который второй раз подряд вышел на замену на этом турнире и второй раз забивает ближе к концу встречи (1:0). Благодаря этой победе Аргентина стала первой сборной на Копа, которая досрочно обеспечила себе выход в плей-офф.
Кубок Америки-2024. Группа A, 2-й тур.
Перу - Канада - 0:1
Гол: Дж. Дэвид, 74
Удаление: Мигель Араухо, 59
Чили - Аргентина - 0:1
Гол: Л. Мартинес, 88
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