Месси - о матче против Чили: Я получил травму в начале первого тайма, но смог закончить игру

Легендарный Лионель Месси, который сейчас выступает за "Интер Майами" и сборную Аргентины, рассказал, что получил травму в матче против Чили (1:0).

"Повреждение приводящей мышцы меня немного беспокоит, но я смог закончить игру. Надеюсь, ничего серьезного. Я получил травму в начале первого тайма. Мне было трудно свободно передвигаться из-за дискомфорта. Завтра я посмотрю, как мы будем действовать дальше.

У меня уже пару дней болит горло и высокая температура, возможно, это тоже сказалось на мне сегодня. Впереди много игр, много поездок, и мы начинаем думать о том, что нас ждет дальше".