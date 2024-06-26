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Месси - о матче против Чили: Я получил травму в начале первого тайма, но смог закончить игру
Футболист высказался о состоянии своего здоровья
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный Лионель Месси, который сейчас выступает за "Интер Майами" и сборную Аргентины, рассказал, что получил травму в матче против Чили (1:0).
"Повреждение приводящей мышцы меня немного беспокоит, но я смог закончить игру. Надеюсь, ничего серьезного. Я получил травму в начале первого тайма. Мне было трудно свободно передвигаться из-за дискомфорта. Завтра я посмотрю, как мы будем действовать дальше.
У меня уже пару дней болит горло и высокая температура, возможно, это тоже сказалось на мне сегодня. Впереди много игр, много поездок, и мы начинаем думать о том, что нас ждет дальше".
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