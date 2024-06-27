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Рондон помог Венесуэле попасть в плей-офф, а гол Майкла Антонио не спас Ямайку от поражения. Видео голов и обзоры матчей

Кубок Америки
Обновлено

За второе место будут бороться Эквадор и Мексика

Рондон помог Венесуэле попасть в плей-офф, а гол Майкла Антонио не спас Ямайку от поражения. Видео голов и обзоры матчей

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Продолжается второй тур группового этапа Кубка Америки-2024.

В первом матче сборная Эквадора одержала победу над Ямайкой со счетом 3:1. "Трехцветные" в первом тайме забили два мяча: помог автогол от Кейси Палмера и Кендри Паэс. В начале второй половины Майкл Антонио сократил отставание во встрече, но в конце поединка Алан Минда установил окончательный результат в матче и похоронил все надежды Ямайки на выход в плей-офф.

Во втором поединке игрового дня Венесуэла встречалась с Мексикой. В начале второго тайма номинальные хозяева матча заработали пенальти, который реализовал Саломон Рондон. В конце встречи мексиканцы были очень близки к тому, чтобы сравнять счет: арбитр после просмотра VAR назначил одиннадцатиметровый за игру рукой Мигеля Наварро в собственной штрафной. Впрочем, голкипер венесуэльцев Рафаэль Ромо спас команду от пропущенного мяча, отразив удар с точки от Орбелина Пинеды. Благодаря этой победе Венесуэла стала второй сборной на этом турнире, которая досрочно обеспечила себе выход в плей-офф.

Кубок Америки-2024. Группа B, 2-й тур.

Эквадор - Ямайка - 3:1

Гол: К. Палмер, 13 (автогол), К. Паэс, 45+4, Минда, 90+1 - М. Антонио, 54

Венесуэла - Мексика - 1:0

Гол: С. Рондон, 57

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Гресь
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