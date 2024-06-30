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Сумели победить без Месси. Аргентина – Перу 2:0

Кубок Америки
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Лаутаро Мартинес в трех матчах группового этапа забил четыре из пяти голов

Сумели победить без Месси. Аргентина – Перу 2:0

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь на 30 июня в США состоялся матч 3-го тура Копа Америка в группе А, сборная Аргентины сыграла против сборной Перу.

Матч завершился уверенной победой сборной Аргентины, при том, что капитан и лидер Аргентины Лионель Месси весь матч провел в запасе. Оба гола в игре забил Лаутаро Мартинес.

Победа в этом матче для Аргентины стала третьей, они выиграли все матчи группового этапа и вышли из группы. В четвертьфинале соперником Аргентины станет второе место группы B.

Копа Америка-2024. 3-й тур, группа А. Майами, США "Hard Rock Stadium"

Аргентина – Перу, 2:0

Голы: Лаутаро Мартинес, 47, 86

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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