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Сумели победить без Месси. Аргентина – Перу 2:0
Лаутаро Мартинес в трех матчах группового этапа забил четыре из пяти голов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 30 июня в США состоялся матч 3-го тура Копа Америка в группе А, сборная Аргентины сыграла против сборной Перу.
Матч завершился уверенной победой сборной Аргентины, при том, что капитан и лидер Аргентины Лионель Месси весь матч провел в запасе. Оба гола в игре забил Лаутаро Мартинес.
Победа в этом матче для Аргентины стала третьей, они выиграли все матчи группового этапа и вышли из группы. В четвертьфинале соперником Аргентины станет второе место группы B.
Копа Америка-2024. 3-й тур, группа А. Майами, США "Hard Rock Stadium"
Аргентина – Перу, 2:0
Голы: Лаутаро Мартинес, 47, 86
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