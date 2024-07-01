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Мексика покидает Кубок Америки, Венесуэла громит Ямайку. Видео голов и обзор матчей

Кубок Америки

Первая мини-сенсация на турнире

Мексика покидает Кубок Америки, Венесуэла громит Ямайку. Видео голов и обзор матчей

Getty Images/Global Images Ukraine

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Завершились последние матчи группы B на Кубке Америки-2024.

Сборная Венесуэлы одержала разгромную над Ямайкой со счётом 3:0, и с 9-ю очками заняла первое место в квартете. По итогам параллельного поединка турнир покинула национальная команда Мексики. "Трёхцветные" расписали сухую ничью с Эквадором (0:0), и уступили своему сопернику третью строчку по дополнительным показателям.

Кубок Америки. Группа B. Третий тур.

Ямайка - Венесуэла - 0:3

Кубок Америки. Группа B. Третий тур.

Мексика — Эквадор - 0:0

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Мексика Эквадор Венесуэла Ямайка кубок америки
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Источник:
https://megogo.net/ua/menu/football/highlights#r=video_24918577
Опубликовал: Александр Бураков
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