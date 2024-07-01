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Мексика покидает Кубок Америки, Венесуэла громит Ямайку. Видео голов и обзор матчей
Первая мини-сенсация на турнире
Getty Images/Global Images Ukraine
Завершились последние матчи группы B на Кубке Америки-2024.
Сборная Венесуэлы одержала разгромную над Ямайкой со счётом 3:0, и с 9-ю очками заняла первое место в квартете. По итогам параллельного поединка турнир покинула национальная команда Мексики. "Трёхцветные" расписали сухую ничью с Эквадором (0:0), и уступили своему сопернику третью строчку по дополнительным показателям.
Кубок Америки. Группа B. Третий тур.
Ямайка - Венесуэла - 0:3
Кубок Америки. Группа B. Третий тур.
Мексика — Эквадор - 0:0
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