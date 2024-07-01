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Против кого сыграет Аргентина? Определились первые пары 1/4 финала Кубка Америки

Кубок Америки
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Три сборные - из Южной Америки, одна - из Северной

Против кого сыграет Аргентина? Определились первые пары 1/4 финала Кубка Америки

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Стали известны первые четвертьфинальные пары Кубка Америки-2024.

Соперником сборной Аргентины (победителя группы A) станет вторая команда квартета B - Эквадор. Поединок состоится 5 июля, в 4:00.

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Финишировавшая на втором месте Канада в группе A встретится в 1/4 финала с победителем квартета B - Венесуэлой. Начало матча - 6 июля, в 4:00.

Оставшиеся четвертьфиналисты определятся по итогам окончания игр заключительного тура в группах C и D.

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