Кубок Америки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
США вылетели с домашнего Кубка Америки, Уругвай и Панама вышли в 1/4. Видео голов и обзор матчей
Не лучший дебют на турнире
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 2 июля прошли заключительные матчи группы С на Копа Америка-2024.
В первом поединке сборная США потерпела минимальное поражение от Уругвая со счетом 1:0, и покинула домашний турнир.
В параллельной игре Панама победила Боливию — 3:1, и впервые вышла в 1/4 финала Кубка Америки.
Итоговая таблица группы C:
Кубок Америки. Группа С. Третий тур.
США - Уругвай 0:1
Гол: Оливейра, 66
Кубок Америки. Группа С. Третий тур.
Боливия - Панама 1:3
Голы: Миранда 69 - Нельсон 22, Герреро 79, Янис 90+1
Популярное сейчас
- Переходим от 1/8-й ЕВРО к четвертьфиналам. Расписание футбола на 1 – 7 июля
- Португалия - Словения 0:0, пен. 3:0. Обзор матча и видео серии пенальти
- Кипер Португалии установил уникальное достижение в игре со Словенией
- Сумели победить без Месси. Аргентина – Перу 2:0
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО