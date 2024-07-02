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Кубок Америки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

США вылетели с домашнего Кубка Америки, Уругвай и Панама вышли в 1/4. Видео голов и обзор матчей

Кубок Америки
Обновлено

Не лучший дебют на турнире

США вылетели с домашнего Кубка Америки, Уругвай и Панама вышли в 1/4. Видео голов и обзор матчей

Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь на 2 июля прошли заключительные матчи группы С на Копа Америка-2024.

В первом поединке сборная США потерпела минимальное поражение от Уругвая со счетом 1:0, и покинула домашний турнир.

В параллельной игре Панама победила Боливию — 3:1, и впервые вышла в 1/4 финала Кубка Америки.

Итоговая таблица группы C:

США вылетели с домашнего Кубка Америки, Уругвай и Панама вышли в 1/4. Видео голов и обзор матчей - изображение 1

Кубок Америки. Группа С. Третий тур.

США - Уругвай 0:1

Гол: Оливейра, 66

Кубок Америки. Группа С. Третий тур.

Боливия - Панама 1:3

Голы: Миранда 69 - Нельсон 22, Герреро 79, Янис 90+1

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США Боливия Панама Уругвай кубок америки
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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