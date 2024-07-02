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Арбитр отказался пожимать руку капитану сборной США после матча Кубка Америки

Кубок Америки

Конфликт вышел слишком серьёзным

Арбитр отказался пожимать руку капитану сборной США после матча Кубка Америки

Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче между сборными США и Уругвая на Кубке Америки-2024 произошёл скандальный эпизод.

На протяжении всей игры капитан сборной США Кристиан Пулишич выражал несогласие с работой главного арбитра встречи Кевином Ортегой.

После финального свистка футболист предложил присоединиться судейскую бригаду к празднованию победы уругвайцев (1:2), пожал руку одному из лайнсменов, затем протянул её и Ортеге, но арбитр рукопожатием пренебрег.

Напомним, что этой ночью США покинули Кубок Америки, набрав три очка в группе C. В 1/4 финала из квартета вышли Уругвай и Панама.

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США Уругвай Кристиан Пулишич судья кубок америки
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Опубликовал: Александр Бураков
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