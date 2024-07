Арбитр отказался пожимать руку капитану сборной США после матча Кубка Америки

В матче между сборными США и Уругвая на Кубке Америки-2024 произошёл скандальный эпизод.

На протяжении всей игры капитан сборной США Кристиан Пулишич выражал несогласие с работой главного арбитра встречи Кевином Ортегой.

После финального свистка футболист предложил присоединиться судейскую бригаду к празднованию победы уругвайцев (1:2), пожал руку одному из лайнсменов, затем протянул её и Ортеге, но арбитр рукопожатием пренебрег.

Напомним, что этой ночью США покинули Кубок Америки, набрав три очка в группе C. В 1/4 финала из квартета вышли Уругвай и Панама.

????????| Referee Kevin Ortega REFUSED to shake Christian Pulisic’s hand at full-time of the game where USMNT loss vs Uruguay in the Copa America ????????

pic.twitter.com/2gOc4EK5yn