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Арбитр отказался пожимать руку капитану сборной США после матча Кубка Америки
Конфликт вышел слишком серьёзным
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче между сборными США и Уругвая на Кубке Америки-2024 произошёл скандальный эпизод.
На протяжении всей игры капитан сборной США Кристиан Пулишич выражал несогласие с работой главного арбитра встречи Кевином Ортегой.
После финального свистка футболист предложил присоединиться судейскую бригаду к празднованию победы уругвайцев (1:2), пожал руку одному из лайнсменов, затем протянул её и Ортеге, но арбитр рукопожатием пренебрег.
Напомним, что этой ночью США покинули Кубок Америки, набрав три очка в группе C. В 1/4 финала из квартета вышли Уругвай и Панама.
????????| Referee Kevin Ortega REFUSED to shake Christian Pulisic’s hand at full-time of the game where USMNT loss vs Uruguay in the Copa America ????????— CentreGoals. (@centregoals) July 2, 2024
pic.twitter.com/2gOc4EK5yn
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