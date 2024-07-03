Кубок Америки
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Бразилия еле выходит из группы на Кубке Америки, Коста-Рика обыграла Парагвай. Видео голов и обзор матчей
На групповом этапе "селесао" не впечатлили
Getty Images/Global Images Ukraine
Завершились последние матчи группового этапа Кубка Америки-2024.
Сборная Бразилии расписала мировую ничью с Колумбией и, таким образом, вышла в плей-офф со второго места в своём квартете. В паралелльном поединке Коста-Рика минимально обыграла Парагвай - 2:1.
Итоговая таблица группы D:
Кубок Америки. Группа D.
Бразилия - Колумбия 1:1
Голы: Рафинья 12 - Муньос 45+2
Кубок Америки. Группа D.
Коста-Рика - Парагвай 2:1
Голы: Кальво 3, Алькосер 7 - Соса 55
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