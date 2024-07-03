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Бразилия еле выходит из группы на Кубке Америки, Коста-Рика обыграла Парагвай. Видео голов и обзор матчей

Кубок Америки
Обновлено

На групповом этапе "селесао" не впечатлили

Бразилия еле выходит из группы на Кубке Америки, Коста-Рика обыграла Парагвай. Видео голов и обзор матчей

Getty Images/Global Images Ukraine

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Завершились последние матчи группового этапа Кубка Америки-2024.

Сборная Бразилии расписала мировую ничью с Колумбией и, таким образом, вышла в плей-офф со второго места в своём квартете. В паралелльном поединке Коста-Рика минимально обыграла Парагвай - 2:1.

Итоговая таблица группы D:

Бразилия еле выходит из группы на Кубке Америки, Коста-Рика обыграла Парагвай. Видео голов и обзор матчей - изображение 1

Кубок Америки. Группа D.

Бразилия - Колумбия 1:1

Голы: Рафинья 12 - Муньос 45+2

Кубок Америки. Группа D.

Коста-Рика - Парагвай 2:1

Голы: Кальво 3, Алькосер 7 - Соса 55

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Бразилия Парагвай Колумбия Коста-Рика кубок америки
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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