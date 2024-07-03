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Кубок Америки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определились все четвертьфинальные пары Кубка Америки-2024

Кубок Америки
Обновлено

Довольно комфортная часть сетки для Аргентины

Определились все четвертьфинальные пары Кубка Америки-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборные Колумбии и Бразилии стали последними командами, вышедшими в 1/4 финала Кубка Америки-2024.

Следующий матч на турнире состоится в ночь с 4 на 5 июня.

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Расписание четвертьфиналов

  • 05.07 04:00 Аргентина - Эквадор
  • 06.07 04:00 Венесуэла - Канада
  • 07.07 01:00 Колумбия - Панама
  • 07.07 04:00 Уругвай - Бразилия

В полуфиналах друг против друга сыграют победители пар Аргентина – Эквадор / Венесуэла – Канада и Колумбия – Панама / Уругвай - Бразилия.

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