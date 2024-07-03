Кубок Америки
Кубок Америки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определились все четвертьфинальные пары Кубка Америки-2024
Довольно комфортная часть сетки для Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборные Колумбии и Бразилии
Следующий матч на турнире состоится в ночь с 4 на 5 июня.
- Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football
Расписание четвертьфиналов
- 05.07 04:00 Аргентина - Эквадор
- 06.07 04:00 Венесуэла - Канада
- 07.07 01:00 Колумбия - Панама
- 07.07 04:00 Уругвай - Бразилия
В полуфиналах друг против друга сыграют победители пар Аргентина – Эквадор / Венесуэла – Канада и Колумбия – Панама / Уругвай - Бразилия.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Рангник: Мы должны были сравнять счет, но это сложно, когда у них вратарь Гордон Бэнкс
- Известны все четвертьфинальные пары Евро-2024
- Евро-2024. Австрия - Турция 1:2. Дубль центрбека выводит турков в 1/4 финала
- США вылетели с домашнего Кубка Америки, Уругвай и Панама вышли в 1/4. Видео голов и обзор матчей
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн