Селесао остаются без лидера. Винисиус не сыграет в 1/4 финала Кубка Америки-2024

Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор пропустит поединок 1/4 финала Кубка Америки-2024 против Уругвая из-за дисквалификации.

Во время группового этапа звезда мадридского "Реала" получил две жёлтые карточки: одну - во втором туре против Парагвая (4:1), другую - в следующей игре с Колумбией (1:1).

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На счету Винисиуса 2 забитых мяча в текущем розыгрыше Кубка Америки.

Матч между Уругваем и Бразилией состоится в ночь с 4 на 5 июля, в 04:00 по Киеву.