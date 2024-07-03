Кубок Америки
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Селесао остаются без лидера. Винисиус не сыграет в 1/4 финала Кубка Америки-2024
Серьёзная потеря вдобавок к плохой форме сборной
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор пропустит поединок 1/4 финала Кубка Америки-2024 против Уругвая из-за дисквалификации.
Во время группового этапа звезда мадридского "Реала" получил две жёлтые карточки: одну - во втором туре против Парагвая (4:1), другую - в следующей игре с Колумбией (1:1).
На счету Винисиуса 2 забитых мяча в текущем розыгрыше Кубка Америки.
Матч между Уругваем и Бразилией состоится в ночь с 4 на 5 июля, в 04:00 по Киеву.
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Источник:ESPN
Опубликовал: Александр Бураков
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