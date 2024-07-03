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Данило - о дисквалификации Винисиуса на матч с Уругваем: Постараемся компенсировать его потерю
Непростая задача
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Бразилии Данило прокомментировал дисквалификацию вингера "селесао" Винисиуса Жуниора на Кубке Америки-2024.
"Вини – топ-футболист, который может выигрывать матчи для нас.
Но у нас есть и другие высококлассные игроки большим потенциалом. Постараемся компенсировать отсутствие Вини", – сказал капитан "селесао" в интервью ESPN.
Напомним, что Винисиус получил две жёлтые карточки в течение группового этапа в матчах против Парагвая (4:1) и Колумбии (1:1).
По этой причине один из лидеров "Реала" не поможет своей сборной в четвертьфинальном поединке на турнире с Уругваем, который пройдет 7 июля, в 04:00 по Киеву.
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