Данило - о дисквалификации Винисиуса на матч с Уругваем: Постараемся компенсировать его потерю

Защитник сборной Бразилии Данило прокомментировал дисквалификацию вингера "селесао" Винисиуса Жуниора на Кубке Америки-2024.

"Вини – топ-футболист, который может выигрывать матчи для нас. Но у нас есть и другие высококлассные игроки большим потенциалом. Постараемся компенсировать отсутствие Вини", – сказал капитан "селесао" в интервью ESPN.

Напомним, что Винисиус получил две жёлтые карточки в течение группового этапа в матчах против Парагвая (4:1) и Колумбии (1:1).

По этой причине один из лидеров "Реала" не поможет своей сборной в четвертьфинальном поединке на турнире с Уругваем, который пройдет 7 июля, в 04:00 по Киеву.