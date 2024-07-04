Месси может не сыграть в четвертьфинале Кубка Америки

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о том, насколько вероятное участие нападающего "альбиселесте" Лионеля Месси в матче 1/4 финала Кубка Америки-2024 против Эквадора.

"Мы подождем, прежде чем принять решение по Месси. Вчера у нас были хорошие предчувствия по поводу Лео. У нас есть вариант с Лаутаро (Мартинесом - прим.) и Хулианом (Альваресом - прим.). Они могут вместе выйти в основе, если Лео не будет. Мы подождем сегодняшней тренировки, чтобы обсудить этот вопрос.

Будет справедливо подождать до последнего момента и дать ему время. Перед тренировкой я поговорю с ним, чтобы решить, что мы будем делать завтра", - приводит слова специалиста Mundo Albiceleste.