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Месси может не сыграть в четвертьфинале Кубка Америки

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Участие аргентинской легенды в следующем поединке под вопросом

Месси может не сыграть в четвертьфинале Кубка Америки

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о том, насколько вероятное участие нападающего "альбиселесте" Лионеля Месси в матче 1/4 финала Кубка Америки-2024 против Эквадора.

"Мы подождем, прежде чем принять решение по Месси. Вчера у нас были хорошие предчувствия по поводу Лео. У нас есть вариант с Лаутаро (Мартинесом - прим.) и Хулианом (Альваресом - прим.). Они могут вместе выйти в основе, если Лео не будет. Мы подождем сегодняшней тренировки, чтобы обсудить этот вопрос.

Будет справедливо подождать до последнего момента и дать ему время. Перед тренировкой я поговорю с ним, чтобы решить, что мы будем делать завтра", - приводит слова специалиста Mundo Albiceleste.

Напомним, что Месси получил травму приводящей мышцы в игре группового этапа против Чили (2:1).

Поединок между Аргентиной и Эквадором состоится 5 июля, в 4:00 по Киеву.

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Лионель Месси Аргентина Эквадор Лионель Скалони кубок америки
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Источник:
Mundo Albiceleste
Опубликовал: Александр Бураков
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