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Месси может не сыграть в четвертьфинале Кубка Америки
Участие аргентинской легенды в следующем поединке под вопросом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о том, насколько вероятное участие нападающего "альбиселесте" Лионеля Месси в матче 1/4 финала Кубка Америки-2024 против Эквадора.
"Мы подождем, прежде чем принять решение по Месси. Вчера у нас были хорошие предчувствия по поводу Лео. У нас есть вариант с Лаутаро (Мартинесом - прим.) и Хулианом (Альваресом - прим.). Они могут вместе выйти в основе, если Лео не будет. Мы подождем сегодняшней тренировки, чтобы обсудить этот вопрос.
Будет справедливо подождать до последнего момента и дать ему время. Перед тренировкой я поговорю с ним, чтобы решить, что мы будем делать завтра", - приводит слова специалиста Mundo Albiceleste.
Напомним, что Месси получил травму приводящей мышцы в игре группового этапа против Чили (2:1).
Поединок между Аргентиной и Эквадором состоится 5 июля, в 4:00 по Киеву.
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