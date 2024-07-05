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Промах Месси в серии пенальти чуть не стоил Аргентине выхода в полуфинал Кубка Америки
Драма легенды "альбиселесте"
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 5 июля сборная Аргентины взяла верх над Эквадором в четвертьфинале Кубка Америки–2024.
Счет в матче на 36-й минуте открыл защитник "альбиселесте" Лисандро Мартинес. Отыграться эквадорцам удалось уже на 90+2 минуте - забитым голом отметился Кевин Родригес.
Во время серии пенальти своим шансом не воспользовался Лионель Месси. Ударом паненкой звёздный нападающий угодил в перекладину. Тем не менее, два сэйва голкипера Эмилиано Мартинеса позволили Аргентине выйти в полуфинал турнира, где их ждёт победитель пары Венесуэла-Канада.
Кубок Америки-2024. 5 июля. 1/4 финала.
"Эн-ар-джи Стэдиум" (Хьюстон)
Аргентина – Эквадор – 1:1 (4:2 по пенальти)
Голы: Л. Мартинес 35 – Родригес 90+2
Пенальти: Месси (перекладина), Мена (сейв), Альварес (1:0), Минда (сейв), Макаллистер (2:0), Ебоа (2:1), Монтьель (3:1), Кайседо (3:2), Отаменди (4:2)
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