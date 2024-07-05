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Мартинес - о матче с Эквадором: сказал ребятам перед серией пенальти, что не готов ехать домой

Кубок Америки

Комментарий героя встречи

Мартинес - о матче с Эквадором: сказал ребятам перед серией пенальти, что не готов ехать домой

Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес прокомментировал выход в полуфинал Кубка Америки после матча с Эквадором (1:1, 4:2 по пенальти).

Напомним, что Мартинес отбил два удара во время серии послематчевых пенальти, а также отразил один одиннадцатиметровый в основное время на 62-й минуте.

"Я сказал ребятам (перед серией пенальти - прим.), что не готов ехать домой. Тем более, что мы чемпионы мира и чемпионы Кубка Америки, эта команда заслуживает пройти дальше. Мы уже на протяжении 35 дней находимся взаперти все вместе. Это была эмоциональная победа", - приводит слова Мартинеса журналист Рой Немер.

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Аргентина Эквадор кубок америки Эмилиано Мартинес
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Опубликовал: Александр Бураков
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