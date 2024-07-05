Мартинес - о матче с Эквадором: сказал ребятам перед серией пенальти, что не готов ехать домой

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес прокомментировал выход в полуфинал Кубка Америки после матча с Эквадором (1:1, 4:2 по пенальти).

Напомним, что Мартинес отбил два удара во время серии послематчевых пенальти, а также отразил один одиннадцатиметровый в основное время на 62-й минуте.