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Месси - после незабитого пенальти против Эквадора: Знал, что Мартинес всегда на месте. Он становится великим

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Лео есть на кого надеяться в сборной

Месси - после незабитого пенальти против Эквадора: Знал, что Мартинес всегда на месте. Он становится великим

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своём незабитом пенальти в 1/4 финала Кубка Америки против Эквадора (1:1, по пенальти 4:2), а также прокомментировал игру Эмилиано Мартинеса в рамке ворот "альбиселесте" в этом матче.

"Я был очень зол, и был уверен, что пробью именно так. Я разговаривал с Дибу (Мартинесом - прим.), с Херонимо (Рульи - прим.), но особо не тренировал пенальти. Жаль, что мяч не попал в створ.

Я знал, что Мартинес всегда на месте. Он любит такие моменты, он великолепен. Он становится великим после этого.

У нас было много веры. Даже перед матчем я думал о том, что если дело дойдёт до серии пенальти, то мы будем спокойны. К счастью, у нас есть преимущество на этой стадии", - цитирует Месси Tyc Sports.

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Лионель Месси Аргентина Эквадор кубок америки Эмилиано Мартинес
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Источник:
Tyc Sports
Опубликовал: Александр Бураков
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