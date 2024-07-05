Месси - после незабитого пенальти против Эквадора: Знал, что Мартинес всегда на месте. Он становится великим

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своём незабитом пенальти в 1/4 финала Кубка Америки против Эквадора (1:1, по пенальти 4:2), а также прокомментировал игру Эмилиано Мартинеса в рамке ворот "альбиселесте" в этом матче.

"Я был очень зол, и был уверен, что пробью именно так. Я разговаривал с Дибу (Мартинесом - прим.), с Херонимо (Рульи - прим.), но особо не тренировал пенальти. Жаль, что мяч не попал в створ.

Я знал, что Мартинес всегда на месте. Он любит такие моменты, он великолепен. Он становится великим после этого.

У нас было много веры. Даже перед матчем я думал о том, что если дело дойдёт до серии пенальти, то мы будем спокойны. К счастью, у нас есть преимущество на этой стадии", - цитирует Месси Tyc Sports.