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Эквадор уволил наставника после поражения от Аргентины в четвертьфинале Кубка Америки
Неожиданное решение
Getty Images/Global Images Ukraine
Федерация футбола Эквадора объявила об увольнении Феликса Санчеса Баса с должности главного тренера национальной сборной.
"Мы благодарим Феликса и его тренерский штаб за работу и профессионализм. Желаем им успехов в будущих проектах", — сообщается на официальном сайте федерации.
В ночь на 5 июля Эквадор потерпел поражение от сборной Аргентины в 1/4 финала Кубка Америки-2024 (1:1, 2:4 по серии пенальти).
У руля сборной Эквадора Бас находился с марта 2023 года.
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Источник:fef.ec
Опубликовал: Александр Бураков
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