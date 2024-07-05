Эквадор уволил наставника после поражения от Аргентины в четвертьфинале Кубка Америки

Федерация футбола Эквадора объявила об увольнении Феликса Санчеса Баса с должности главного тренера национальной сборной.

"Мы благодарим Феликса и его тренерский штаб за работу и профессионализм. Желаем им успехов в будущих проектах", — сообщается на официальном сайте федерации.

В ночь на 5 июля Эквадор потерпел поражение от сборной Аргентины в 1/4 финала Кубка Америки-2024 (1:1, 2:4 по серии пенальти).

У руля сборной Эквадора Бас находился с марта 2023 года.