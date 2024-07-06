  1. UA-Футбол ⚽
  2. Кубок Америки
  3. Канада победила Венесуэлу в серии пенальти и прошла в полуфинал Кубка Америки – ВИДЕО
В тренде
Кубок Америки
Кубок Америки

Кубок Америки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Канада победила Венесуэлу в серии пенальти и прошла в полуфинал Кубка Америки – ВИДЕО

Кубок Америки
Обновлено

Американский аналог Франции

Канада победила Венесуэлу в серии пенальти и прошла в полуфинал Кубка Америки – ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Канаде хватило двух голов за четыре матча, чтобы пройти в полуфинал Кубка Америки. Сегодня ночью подопечные Марша преодолели Венесуэлу, на групповом этапе набравшую максимально возможные девять очков.

Счет был открыт на 13 минуте встречи нападающим "Нэшвилла" Шаффелбергом. Венесуэла сравняла на 65 минуте благодаря точному удару бывшего футболиста "Эвертона", "Ньюкасла", "Вест Бромвича" Хосе Рондона.

После 90 минут встречи на Кубке Америки идут сразу пенальти. Венесуэльцы трижды промахнулись с точки, канадцы – дважды. Благодаря этому подопечные Марша пошли дальше.

В полуфинале турнира Канада встретится с Аргентиной. Они играли 21 июня в первом туре группового этапа. Тогда голы Альвареса и Мартинеса во втором тайме принесли победу команде Скалони со счётом 2:0.

Кубок Америки. 1/4 финала

Венесуэла – Канада 1:1 (пен. 3:4)

Голы: Рондон 65 – Шаффелберг 13

По теме
yellow-arrow
Эквадор уволил наставника после поражения от Аргентины в четвертьфинале Кубка Америки
yellow-arrow
Переходим от 1/8-й ЕВРО к четвертьфиналам. Расписание футбола на 1 – 7 июля
yellow-arrow
Месси - после незабитого пенальти против Эквадора: Знал, что Мартинес всегда на месте. Он становится великим
Канада Венесуэла
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости