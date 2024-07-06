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Канада победила Венесуэлу в серии пенальти и прошла в полуфинал Кубка Америки – ВИДЕО
Американский аналог Франции
Getty Images/Global Images Ukraine
Канаде хватило двух голов за четыре матча, чтобы пройти в полуфинал Кубка Америки. Сегодня ночью подопечные Марша преодолели Венесуэлу, на групповом этапе набравшую максимально возможные девять очков.
Счет был открыт на 13 минуте встречи нападающим "Нэшвилла" Шаффелбергом. Венесуэла сравняла на 65 минуте благодаря точному удару бывшего футболиста "Эвертона", "Ньюкасла", "Вест Бромвича" Хосе Рондона.
После 90 минут встречи на Кубке Америки идут сразу пенальти. Венесуэльцы трижды промахнулись с точки, канадцы – дважды. Благодаря этому подопечные Марша пошли дальше.
В полуфинале турнира Канада встретится с Аргентиной. Они играли 21 июня в первом туре группового этапа. Тогда голы Альвареса и Мартинеса во втором тайме принесли победу команде Скалони со счётом 2:0.
Кубок Америки. 1/4 финала
Венесуэла – Канада 1:1 (пен. 3:4)
Голы: Рондон 65 – Шаффелберг 13
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