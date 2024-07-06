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Стало известно, кто заменит Винисиуса в матче Бразилии против Уругвая

Кубок Америки

Эндрик

Стало известно, кто заменит Винисиуса в матче Бразилии против Уругвая

Фото: Getty Images

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Эндрик сыграет в матче Бразилии и Уругвая, сообщает ESPN.

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По имеющейся информации, 17-летний Эндрик появится на поле в стартовом составе четвертьфинального матча Кубка Америки против Уругвая вместо дисквалифицированного из-за перебора желтых карточек Винисиуса.

"Мы потеряли важного футболиста, но это возможность проявить себя для молодого игрока", — сказал тренер сборной Бразилии.

Напомним, за этот турнир Эндрик выходил на поле трижды, и все три раза со скамейки запасных.

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Источник:
ESPN
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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