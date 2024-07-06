Кубок Америки
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Стало известно, кто заменит Винисиуса в матче Бразилии против Уругвая
Эндрик
Фото: Getty Images
Эндрик сыграет в матче Бразилии и Уругвая, сообщает ESPN.
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По имеющейся информации, 17-летний Эндрик появится на поле в стартовом составе четвертьфинального матча Кубка Америки против Уругвая вместо дисквалифицированного из-за перебора желтых карточек Винисиуса.
"Мы потеряли важного футболиста, но это возможность проявить себя для молодого игрока", — сказал тренер сборной Бразилии.
Напомним, за этот турнир Эндрик выходил на поле трижды, и все три раза со скамейки запасных.
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Источник:ESPN
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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