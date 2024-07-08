  1. UA-Футбол ⚽
  2. Кубок Америки
  3. Араухо не поможет Уругваю в полуфинале Кубка Америки - защитник может пропустить два месяца
В тренде
Кубок Америки
Кубок Америки

Кубок Америки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Араухо не поможет Уругваю в полуфинале Кубка Америки - защитник может пропустить два месяца

Кубок Америки

Плохие новости для обеих команд

Араухо не поможет Уругваю в полуфинале Кубка Америки - защитник может пропустить два месяца

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Барселоны" и сборной Уругвая Рональд Араухо пропустит решающий отрезок Кубка Америки-2024.

По информации Mundo Deportivo, Араухо может в ближайшее время перенести операцию из-за травмы бицепса бедра, полученной в матче 1/4 финала турнира против сборной Бразилии. Восстановление 25-летнего футболиста может занять около двух месяцев.

"Эта область всё еще воспалена, поэтому нет смысла проводить более тщательное медицинское обследование", – сообщил источник из штаба сборной Уругвая.

Судя по всему, Рональд пропустит полуфинальную встречу против Колумбии в 1/2 финала Кубка Америки и предсезонную подготовку с "Барселоной".

По теме
yellow-arrow
Полуфиналы и финалы – ЕВРО и Копа на финишной прямой. Расписание футбола на 8 – 14 июля
yellow-arrow
Стало известно, кто заменит Винисиуса в матче Бразилии против Уругвая
yellow-arrow
Канада победила Венесуэлу в серии пенальти и прошла в полуфинал Кубка Америки – ВИДЕО
Барселона Колумбия Уругвай травма Рональд Араухо кубок америки
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости