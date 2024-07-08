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Араухо не поможет Уругваю в полуфинале Кубка Америки - защитник может пропустить два месяца
Плохие новости для обеих команд
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Барселоны" и сборной Уругвая Рональд Араухо пропустит решающий отрезок Кубка Америки-2024.
По информации Mundo Deportivo, Араухо может в ближайшее время перенести операцию из-за травмы бицепса бедра, полученной в матче 1/4 финала турнира против сборной Бразилии. Восстановление 25-летнего футболиста может занять около двух месяцев.
"Эта область всё еще воспалена, поэтому нет смысла проводить более тщательное медицинское обследование", – сообщил источник из штаба сборной Уругвая.
Судя по всему, Рональд пропустит полуфинальную встречу против Колумбии в 1/2 финала Кубка Америки и предсезонную подготовку с "Барселоной".
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