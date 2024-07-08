  1. UA-Футбол ⚽
  2. Кубок Америки
  3. Сборная Парагвая уволила тренера после провального выступления на Копа Америка
В тренде
Кубок Америки
Кубок Америки

Кубок Америки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Парагвая уволила тренера после провального выступления на Копа Америка

Кубок Америки

Вот и все

Сборная Парагвая уволила тренера после провального выступления на Копа Америка

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Парагвая уволила главного тренера Даниэля Гарнеро после неудачного выступления на Копа Америка 2024 года.

Это произошло после того, как национальная команда потерпела три поражения в групповом этапе и вылетела из турнира.

"Мы благодарим тренера и его тренерский штаб за их преданность и профессионализм на протяжении всего времени работы. Мы желаем им успехов в будущих проектах", - говорится в заявлении Парагвая.

Гарнеро возглавлял национальную команду всего 10 месяцев, но за это время команда одержала лишь две победы, две ничьи и потерпела шесть поражений. Разница мячей составила 13-5 в пользу соперников.

По теме
yellow-arrow
Араухо не поможет Уругваю в полуфинале Кубка Америки - защитник может пропустить два месяца
yellow-arrow
Полуфиналы и финалы – ЕВРО и Копа на финишной прямой. Расписание футбола на 8 – 14 июля
yellow-arrow
Стало известно, кто заменит Винисиуса в матче Бразилии против Уругвая
Копа Америка Национальная сборная Парагвая
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости