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Сборная Парагвая уволила тренера после провального выступления на Копа Америка
Вот и все
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Парагвая уволила главного тренера Даниэля Гарнеро после неудачного выступления на Копа Америка 2024 года.
Это произошло после того, как национальная команда потерпела три поражения в групповом этапе и вылетела из турнира.
"Мы благодарим тренера и его тренерский штаб за их преданность и профессионализм на протяжении всего времени работы. Мы желаем им успехов в будущих проектах", - говорится в заявлении Парагвая.
#ComunicadoAPF | Culminación del vínculo con el DT Daniel Garnero y su cuerpo técnico al frente de la Selección Paraguaya Absoluta. pic.twitter.com/9QW94uUuTd— APF (@APFOficial) July 8, 2024
Гарнеро возглавлял национальную команду всего 10 месяцев, но за это время команда одержала лишь две победы, две ничьи и потерпела шесть поражений. Разница мячей составила 13-5 в пользу соперников.
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