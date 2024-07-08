Сборная Парагвая уволила тренера после провального выступления на Копа Америка

Сборная Парагвая уволила главного тренера Даниэля Гарнеро после неудачного выступления на Копа Америка 2024 года.

Это произошло после того, как национальная команда потерпела три поражения в групповом этапе и вылетела из турнира.

"Мы благодарим тренера и его тренерский штаб за их преданность и профессионализм на протяжении всего времени работы. Мы желаем им успехов в будущих проектах", - говорится в заявлении Парагвая.

#ComunicadoAPF | Culminación del vínculo con el DT Daniel Garnero y su cuerpo técnico al frente de la Selección Paraguaya Absoluta. pic.twitter.com/9QW94uUuTd — APF (@APFOficial) July 8, 2024

Гарнеро возглавлял национальную команду всего 10 месяцев, но за это время команда одержала лишь две победы, две ничьи и потерпела шесть поражений. Разница мячей составила 13-5 в пользу соперников.