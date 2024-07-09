Тренер сборной Аргентины: Я бы хотел, чтобы европейскую сборную пригласили на Кубок Америки. И наоборот

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони предложил необычный эксперимент.

"Я бы хотел, чтобы когда-нибудь европейскую сборную пригласили на Кубок Америки, чтобы они могли увидеть, каково играть здесь.

И также наоборот - отправить сборную из Кубка Америки на чемпионат Европы", - цитирует Скалони All about Argentina.