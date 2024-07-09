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Тренер сборной Аргентины: Я бы хотел, чтобы европейскую сборную пригласили на Кубок Америки. И наоборот
Неплохая идея
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони предложил необычный эксперимент.
"Я бы хотел, чтобы когда-нибудь европейскую сборную пригласили на Кубок Америки, чтобы они могли увидеть, каково играть здесь.
И также наоборот - отправить сборную из Кубка Америки на чемпионат Европы", - цитирует Скалони All about Argentina.
10 июля Аргентина сыграет с Канадой в полуфинале Кубка Америки-2024. Начало матча - в 03:00 по Киеву.
Lionel Scaloni: "I would like for a European nation to be invited to a Copa América sometime so they can see what it's like to play here, and also the other way around with the Euro's." pic.twitter.com/khZuBkBsCB— All About Argentina ???????????? (@AlbicelesteTalk) July 8, 2024
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