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Тренер сборной Аргентины: Я бы хотел, чтобы европейскую сборную пригласили на Кубок Америки. И наоборот

Кубок Америки

Неплохая идея

Тренер сборной Аргентины: Я бы хотел, чтобы европейскую сборную пригласили на Кубок Америки. И наоборот

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони предложил необычный эксперимент.

"Я бы хотел, чтобы когда-нибудь европейскую сборную пригласили на Кубок Америки, чтобы они могли увидеть, каково играть здесь.

И также наоборот - отправить сборную из Кубка Америки на чемпионат Европы", - цитирует Скалони All about Argentina.

10 июля Аргентина сыграет с Канадой в полуфинале Кубка Америки-2024. Начало матча - в 03:00 по Киеву.

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Лионель Скалони Евро 2024 кубок америки
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
09.07.2024 в 13:40
Скалони, выпей таблетки и ложись спать! Не неси пургу бл*ять!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
09.07.2024 в 13:40
Скалони, выпей таблетки и ложись спать! Не неси пургу бл*ять!
Ответить
0
0

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