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Месси: Это очень трудный Кубок Америки: огромная конкуренция, плохие поля, сильная жара

Кубок Америки

Звёздный ветеран пожаловался на условия, в которых проводится турнир

Месси: Это очень трудный Кубок Америки: огромная конкуренция, плохие поля, сильная жара

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Канадой в полуфинале Кубка Америки (2:0).

"Это безумие, что сделала эта команда, что делает сборная Аргентины. Для тех, кто остался из старой гвардии, более чем впечатляет, что сборная снова вышла в финал.

Это очень трудный Кубок Америки: огромная конкуренция, плохие поля, сильная жара", — сказал Месси.

В финале турнира "альбиселесте" сыграют с победителем пары Колумбия/Уругвай.

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Источник:
ESPN
Опубликовал: Александр Бураков
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