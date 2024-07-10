Кубок Америки
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Месси: Это очень трудный Кубок Америки: огромная конкуренция, плохие поля, сильная жара
Звёздный ветеран пожаловался на условия, в которых проводится турнир
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал
"Это безумие, что сделала эта команда, что делает сборная Аргентины. Для тех, кто остался из старой гвардии, более чем впечатляет, что сборная снова вышла в финал.
Это очень трудный Кубок Америки: огромная конкуренция, плохие поля, сильная жара", — сказал Месси.
В финале турнира "альбиселесте" сыграют с победителем пары Колумбия/Уругвай.
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Источник:ESPN
Опубликовал: Александр Бураков
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