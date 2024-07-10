Месси: Это очень трудный Кубок Америки: огромная конкуренция, плохие поля, сильная жара

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Канадой в полуфинале Кубка Америки (2:0).

"Это безумие, что сделала эта команда, что делает сборная Аргентины. Для тех, кто остался из старой гвардии, более чем впечатляет, что сборная снова вышла в финал.

Это очень трудный Кубок Америки: огромная конкуренция, плохие поля, сильная жара", — сказал Месси.