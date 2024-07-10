Ди Мария - о будущем завершении карьеры в сборной Аргентины: Я могу уйти через парадную дверь

36-летний полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария ответил на вопрос журналистов о завершении карьеры в национальной команде после Кубка Америки-2024.

Этой ночью "альбиселесте" обыграли Канаду со счётом 2:0 в полуфинале турнира.

"Что бы ни случилось 14-го числа (в финале - прим.), я могу уйти через парадную дверь. Я отдал все этой команде. Я всегда отдавал свою жизнь за эту футболку», — сказал Ди Мария в интервью TyC Sports.