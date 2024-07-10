  1. UA-Футбол ⚽
  2. Кубок Америки
  3. Ди Мария - о будущем завершении карьеры в сборной Аргентины: Я могу уйти через парадную дверь
В тренде
Кубок Америки
Кубок Америки

Кубок Америки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ди Мария - о будущем завершении карьеры в сборной Аргентины: Я могу уйти через парадную дверь

Кубок Америки

Анхель не сдержал эмоций во время интервью

Ди Мария - о будущем завершении карьеры в сборной Аргентины: Я могу уйти через парадную дверь

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

36-летний полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария ответил на вопрос журналистов о завершении карьеры в национальной команде после Кубка Америки-2024.

Этой ночью "альбиселесте" обыграли Канаду со счётом 2:0 в полуфинале турнира.

"Что бы ни случилось 14-го числа (в финале - прим.), я могу уйти через парадную дверь. Я отдал все этой команде. Я всегда отдавал свою жизнь за эту футболку», — сказал Ди Мария в интервью TyC Sports.

Напомним, Кубок Америки-2024 станет последним международным турниром Ди Марии в составе сборной Аргентины.

По теме
yellow-arrow
Месси: Это очень трудный Кубок Америки: огромная конкуренция, плохие поля, сильная жара
yellow-arrow
Тренер сборной Аргентины: Я бы хотел, чтобы европейскую сборную пригласили на Кубок Америки. И наоборот
yellow-arrow
Полуфиналы и финалы – ЕВРО и Копа на финишной прямой. Расписание футбола на 8 – 14 июля
Аргентина Анхель Ди Мария Канада кубок америки
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
X
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости