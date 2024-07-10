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Ди Мария - о будущем завершении карьеры в сборной Аргентины: Я могу уйти через парадную дверь
Анхель не сдержал эмоций во время интервью
Getty Images/Global Images Ukraine
36-летний полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария ответил на вопрос журналистов о завершении карьеры в национальной команде после Кубка Америки-2024.
Этой ночью "альбиселесте" обыграли Канаду со счётом 2:0 в полуфинале турнира.
"Что бы ни случилось 14-го числа (в финале - прим.), я могу уйти через парадную дверь. Я отдал все этой команде. Я всегда отдавал свою жизнь за эту футболку», — сказал Ди Мария в интервью TyC Sports.
Напомним, Кубок Америки-2024 станет последним международным турниром Ди Марии в составе сборной Аргентины.
Hermano, estoy llorando. Qué no llegue nunca más el domingo. No quiero ver una selección Argentina sin Di María.— Ale Liparoti (@AleLiparoti) July 10, 2024
Realmente estoy llorando. pic.twitter.com/bsQhtvlwO9
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