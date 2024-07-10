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Лидер сборной Канады Дэвис может пропустить матч за бронзу на Кубке Америки
Латераль может преждевременно уйти в отпуск
Getty Images/Global Images Ukraine
Звёзда сборной Канады Альфонсо Дэвис может не принять участие в матче за третье место на Кубке Америки-2024.
Согласно информации пресс-службы "кленовых листьев", 23-летний защитник получил травму голеностопа на 71-й минуте полуфинального поединка финала турнира против Аргентины (0:2), и впоследствии был заменён.
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Таким образом, участие Дэвиса в следующей встрече находится под вопросом.
Соперником Канады в матче за бронзу станет проигравшая команда в паре Колумбия/Уругвай.
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Источник:CANMNT
Опубликовал: Александр Бураков
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