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Колумбия в меньшинстве переиграла Уругвай и вышла в финал Кубка Америк. Видео голов и обзор матча
Прекрасный турнир для "кофейщиков"
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Колумбии одержала минимальную победу над Уругваем во втором полуфинале Кубка Америки-2024.
Единственным забитым мячём отличился Джефферсон Лерма после навеса с углового экс-полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса.
В компенсированное время к первому тайму красную карточку получил защитник колумбийцев Даниэль Муньос, но численным преимуществом Уругваю воспользоваться не удалось.
В финале турнира Колумбия встретится с действующим чемпионом - сборной Аргентины.
Копа Америка-2024. 1/2 финала
Уругвай - Колумбия - 0:1
Гол: Лерма 39
Удаление: Муньос 45+1
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