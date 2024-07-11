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Колумбия в меньшинстве переиграла Уругвай и вышла в финал Кубка Америк. Видео голов и обзор матча

Кубок Америки

Прекрасный турнир для "кофейщиков"

Колумбия в меньшинстве переиграла Уругвай и вышла в финал Кубка Америк. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Колумбии одержала минимальную победу над Уругваем во втором полуфинале Кубка Америки-2024.

Единственным забитым мячём отличился Джефферсон Лерма после навеса с углового экс-полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса.

В компенсированное время к первому тайму красную карточку получил защитник колумбийцев Даниэль Муньос, но численным преимуществом Уругваю воспользоваться не удалось.

В финале турнира Колумбия встретится с действующим чемпионом - сборной Аргентины.

Копа Америка-2024. 1/2 финала

Уругвай - Колумбия - 0:1

Гол: Лерма 39

Удаление: Муньос 45+1

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Колумбия Уругвай кубок америки
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Бураков
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