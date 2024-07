Массовая драка на Кубке Америки. Дарвин Нуньес бросался стулом и получил по лицу от фаната

В ночь на 11 июля сборная Уругвая потерпела минимальное поражение от Колумбии во втором полуфинале Кубка Америки-2024 со счётом 1:2.

После матча на поле произошли беспорядки. В двух эпизодах главное участие принял известный нападающий Дарвин Нуньес.

Сперва уругвайский форвард "Ливерпуля" бросил стул в провокаторов со стороны команды соперника, а затем принял участие в драке между футболистами своей сборной и колумбийскими болельщиками, попутно получив удар по лицу от одного из фанатов.

Darwin Nuñez was really about to throw a chair at the Colombian fans ????????????????#CopaAmerica2024pic.twitter.com/YHLtr2Y6pd