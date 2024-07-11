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Массовая драка на Кубке Америки. Дарвин Нуньес бросался стулом и получил по лицу от фаната
Латиноамериканские страсти
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 11 июля сборная Уругвая потерпела минимальное поражение от Колумбии во втором полуфинале Кубка Америки-2024 со счётом 1:2.
После матча на поле произошли беспорядки. В двух эпизодах главное участие принял известный нападающий Дарвин Нуньес.
Сперва уругвайский форвард "Ливерпуля" бросил стул в провокаторов со стороны команды соперника, а затем принял участие в драке между футболистами своей сборной и колумбийскими болельщиками, попутно получив удар по лицу от одного из фанатов.
Darwin Nuñez was really about to throw a chair at the Colombian fans ????????????????#CopaAmerica2024pic.twitter.com/YHLtr2Y6pd— Glen (@GlenBlcha) July 11, 2024
This footage shows a bit clearer what happened between Darwin Nuñez and the Colombian fans. pic.twitter.com/AHKjDGIj42— Uruguay Football ENG (@UruguayFootENG) July 11, 2024
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