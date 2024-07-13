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В финале Копа Америка перерыв продлится 25 минут из-за выступления Шакиры
Что-то новенькое
Getty Images/Global Images Ukraine
За несколько дней до решающего матча на Копа Америка между Аргентиной и Колумбией в правилах финала произошли перемены.
Перерыв в поединке будет вместо привычных 15 минут продолжаться 25. Причина тому: выступление певицы Шакиры. Об этом сообщает Bolavip со ссылкой на журналиста ESPN Диего Монройга.
Такой шаг сделали для того, чтобы повторить опыт организации Супербола – решающей игры сезона в американском футболе. Это будет первый случай в истории футбола, когда тайм будет длиться дольше обычных 15 минут.
Также отмечается, что оба национальных гимна перед матчем споют известные исполнители в Аргентине и Колумбии соответственно.
Финальный поединок Копа Америки состоится в ночь с 14 на 15 июля по среднеевропейскому времени (в 3 ночи по Киеву). Аргентина и Колумбия сойдутся на стадионе "Хард Рок" в Майами.
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