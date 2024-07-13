Месси: Колумбия давно не проигрывала, у них хорошие футболисты - очень быстрые и динамичные

Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о том, что он ожидает от финала Кубка Америки 2024.

"Я, как обычно, спокоен и жду начала игры, занимаюсь повседневными делами. Я намного спокойнее, чем раньше, после всего, что мы пережили за последние несколько лет.

Стараюсь получать больше удовольствия от происходящего и проживать каждый момент в полной мере, не ускорять темп, просто жить моментом. А когда финал наступит, то мы сосредоточимся на игре.

Мы смотрели матч Уругвай - Колумбия. Знали, что с любой командой будет сложно. Колумбия давно не проигрывала, у них хорошие футболисты - очень быстрые и динамичные. Это финал. Финал - всегда отдельная игра. Мы в порядке, как и на протяжении всего Кубка Америки.

Перед последними финалами я спал хорошо, у меня не было проблем. Правда, мы ложились поздно, потому что долго разговаривали, пили мате, играли в карты. Обычно ложимся поздно, но спали хорошо", — сказал Месси.