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Месси: Колумбия давно не проигрывала, у них хорошие футболисты - очень быстрые и динамичные
О своем настроении перед предстоящим финалом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о том, что он ожидает от финала Кубка Америки 2024.
"Я, как обычно, спокоен и жду начала игры, занимаюсь повседневными делами. Я намного спокойнее, чем раньше, после всего, что мы пережили за последние несколько лет.
Стараюсь получать больше удовольствия от происходящего и проживать каждый момент в полной мере, не ускорять темп, просто жить моментом. А когда финал наступит, то мы сосредоточимся на игре.
Мы смотрели матч Уругвай - Колумбия. Знали, что с любой командой будет сложно. Колумбия давно не проигрывала, у них хорошие футболисты - очень быстрые и динамичные. Это финал. Финал - всегда отдельная игра. Мы в порядке, как и на протяжении всего Кубка Америки.
Перед последними финалами я спал хорошо, у меня не было проблем. Правда, мы ложились поздно, потому что долго разговаривали, пили мате, играли в карты. Обычно ложимся поздно, но спали хорошо", — сказал Месси.
Напомним, в ночь на 15 июля состоится финальная игра розыгрыша Кубка Америки между сборными Аргентины и Колумбии. Поединок начнется в 03:00.
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