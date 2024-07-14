Аргентина – Колумбия. Анонс и прогноз финала Кубка Америки-2024 на 15.07.2024

Кубок Америки-2024. Финал

15 июля, 3:00. "Хард Рок Стедиум" (Майами)

Главный арбитр: Рафаэль Клаус

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

На воскресенье, 14 июля, запланировано сразу несколько спортивных событий мирового масштаба. Начнется все в Лондоне с финала Уимблдона и противостояния Алькараса с Джоковичем. Продолжится этот парад решающих матчей в Берлине завершающим поединком Евро-2024 между Испанией и Англией.

Точку поставит наш матч. Матч между лучшими (по крайней мере, с точки зрения сетки плей-офф) командами Америки. Хотя и по центральноевропейскому времени это будет ночь, в Майами на момент стартового свистка будет 20:00 14 июля.

И место проведения придаст немного эпатажности – куда США без нее. В перерыве будет аналог Супербоула: выступление Шакиры. Поэтому пауза затянется до 25 минут вместо привычных 15. Тоже важный фактор, который повлияет на команды. Ну и куда без противостояния ключевых футболистов: Месси с Хамесом – на вершине своего могущества в сборной.

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Новости Аргентины

Действующий чемпион мира подтверждает это звание и на своем континенте. За пять матчей подопечные Скалони пропустили всего один гол – от Эквадора в 1/4 финала. Этот мяч перевел игру в серию пенальти, которую аргентинцы выиграли. Не смотря на то, что Месси не реализовал свой удар с точки.

Сам Лео принял участие в четырех встречах, оформив гол плюс пас. В частности, отметился точным ударом в полуфинальном поединке против Канады. Кстати, дважды аргентинцы и канадцы встречались на этом турнире – в обоих случаях был зафиксирован счет 2:0.

Да и вообще некоторые проблемы были только в вышеупомянутом поединке с Эквадором. Быстрый соперник после пропущенного много надоедал и успел сравнять счет. Остальные матчи были выиграны в спокойном стиле.

Кадры хозяев

Никаких дисквалификаций у аргентинцев нет, о травмированных информация тоже не поступала. В предыдущем матче Скалони на исходе встречи даже снимал основных игроков для отдыха: счет 2:0 позволял это сделать.

Новости Колумбии

В полуфинале Кубка Америки в этом году три команды из четырех возглавляли аргентинские тренеры. Один из них – Нестор Лоренсо, тренирующий Колумбию. Сегодня он сойдётся в решающем матче против своей же сборной. Сборной, в тренерский штаб которой он входил на ЧМ-2006 в роли ассистента. И это его первый матч на столь высоком уровне.

Его подопечные вышли из первого места довольно сложной группы, где были: звездная Бразилия, участник прошлого Мундиаля Коста-Рика, а также (как оказалось) мальчики для избиения Парагвай. Семь очков за три матча и ничья – только из "селесао" – очень достойный результат. В 1/4 была разгромлена Панама 5:0, а дальше очень тяжелый матч против Уругвая, который весь второй тайм провели в меньшинстве.

Победным ассистом в этом поединке отличился Хамес Родригес. На его счету 6 (!) результативных передач на этом турнире, да еще он забил гол Парагваю. Он настоящий лидер не только на поле, но и вне него. Несмотря на отсутствие игровой практики, в последнее время он очень мощно подготовился к Копу Америка.

Кадры гостей

У колумбийцев есть только одна потеря, но она очень важна. Защитник “Кристал Пэлас” Даниэль Муньос получил две желтые за первый тайм полуфинального поединка против Уругвая. Он был основным правым защитником команды – теперь пришло время 32-летнего Сантьяго Ариаса из бразильской "Байи".

Последние пять матчей Аргентины и Колумбии

Последние пять встреч аргентинцев

10.07. Аргентина – Канада 2:0

05.07. Аргентина – Эквадор 1:1 (пен. 4:2)

30.06. Аргентина – Перу 2:0

26.06. Чили – Аргентина 0:1

21.06. Аргентина – Канада 2:0

Последние пять встреч колумбийцев

11.07. Уругвай – Колумбия 0:1

07.07. Колумбия – Панама 5:0

03.07. Бразилия – Колумбия 1:1

29.06. Колумбия – Коста-Рика 3:0

25.06. Колумбия – Парагвай 2:1

Последние пять личных встреч между командами

02.02.2022. Аргентина – Колумбия 1:0 (Отбор на ЧМ-2022)

07.07.2021. Аргентина – Колумбия 1:1 (пен. 3:2) (1/2 финала Кубка Америки)

09.06.2021. Колумбия – Аргентина 2:2 (Отбор на ЧМ-2022)

16.06.2019. Аргентина – Колумбия 0:2 (Кубок Америки)

12.09.2018. Колумбия – Аргентина 0:0 (ТМ)

Ставки и коэффициенты на матч Аргентина – Колумбия

Прогноз матча Аргентина – Колумбия от UA-Football

Колумбийцы забивали в каждом матче на турнире. Даже в ворота Уругвая, оборону которого пробить было очень тяжело. Аргентинцы – наоборот – почти во всех случаях держали свои ворота на замке. Но финал – это тогда, когда один забитый гол открывает портал в контратакующий футбол. Прогноз: Обе забьют (Кф 2,3).